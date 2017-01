17 novidades que teremos no Big Brother Brasil 17

1. Tiago Leifert

A primeira novidade no programa é bem óbvia. Após 16 edições ouvindo discursos, poesias e seu tradicional “salve, salve”, esse ano estaremos acompanhados de Tiago Leifert.

2. TV de tela plana eliminada

Com a saída de Bial, a Globo também achou uma boa se livrar da televisão na qual os participantes interagiam com o apresentador. No lugar vai entrar uma tela vertical de 2 metros de altura mostrando o Leifert de corpo inteiro.

3. Decoração no estilo vila

A decoração muda todos os anos, e em 2017 os decoradores enfeitaram a casa do Big Brother Brasil como se fosse uma vila. Infelizmente, não teremos barris, porque isso é uma vila de outra emissora.

4. Estoque de remédios

Na coletiva de imprensa, a Globo avisou que o programa vai contar com muitos remédios para amenizar aquela ressaca após a bebedeira do dia anterior.

5. As 15 camisinhas

Também noticiaram que a casa conta com 15 unidades de camisinha para os participantes. Segundo o programa, o estoque será reposto quando acabar, então a limitação deve ser apenas para não usarem como bexiga.

6. Antiga contagem de votos de volta

No meio da edição anterior, a emissora mudou o método de contagem de votos nas eliminações semanais e causou um pouco de confusão. Na edição desse ano, no entanto, volta o parâmetro antigo que a gente conhece desde que o mundo é mundo.

7. Festas Regionais

Toda quarta-feira vai rolar uma festa regional no programa, homenageando algum estado brasileiro. O primeiro será o Amazonas (Vivian vai se achar a queridinha da edição, quer apostar?)

8. Disputa de Gêmeos

Para completar os 16 participantes, teremos uma inédita disputa entre gêmeos de onde sairão um de cada dupla. Como na aparência eles são (!!!) iguais, cabe ao público escolher o participante que for mais cativante.

9. Base do Leifert

Bial ficava num espaço minimalista de cenário, e dessa vez Leifert ficará num lugar mais bem equipado. Ele terá à sua disposição uma verdadeira base de controle para espionar a vida das pessoas na casa.

10. Rafael Cortez na Internet

Com o sucesso da cobertura online do GShow, o espaço foi ampliado em 2017 e Rafael Cortez será a pessoa que comandará debates, entrevistas e qualquer outra coisa que dê visualizações ao site do programa.

11. Paulinho Serra nas ruas

Já o repórter que irá às ruas perguntar a opinião do público é Paulinho Serra, humorista que esteve em programas do Multishow e na série Chapa Quente.

12. Mais redes sociais

Além das tradicionais redes sociais como o Twitter e o Facebook, a Globo divulgou que haverá conteúdo especial para Instagram, Snapchat, Periscope e até para o YouTube. Será que rola um Leifert youtuber?

13. Mascote ganhou uma família

Sabe aquele robozinho mascote do programa? Agora ele voltou com todos os seus amiguinhos para embelezar – ou não – a identidade visual do programa. No entanto, poderiam parecer menos os Power Rangers.

14. Adeus, Maurício Ricardo

Não, não estarei no BBB. Continuo na Globo,mas nesta edição tá tudo novo, inclusive o humor. Agora, aqui eu continuarei zoando. https://t.co/9xAY13gHED — Maurício Ricardo (@MauricioRicardo) January 19, 2017

Todo dia de eliminação era garantia de ter textão do Bial e uma charge animada do Maurício Ricardo. Esse ano, com a nova equipe, o cartunista se despediu do programa.

15. O retorno de Grazi Massafera

Será que nosso sonho de ver a Grazi voltando ao BBB e ganhando o prêmio máximo vai se realizar? Bem… não. Na verdade, não é bem a Grazi que irá para a casa, e sim Luciene (sua personagem em A Lei do Amor) que sonha participar do programa.

16. Podemos contribuir nas redes sociais

EU NUNCA ESTIVE TÃO PRONTO PRA ALGO COMO EU ESTOU PRA ESSE #BBB17 pic.twitter.com/pJSNkK9BDo — Big Brother Brasil (@bbb) January 20, 2017

Os usuários das redes sociais poderão contribuir para a página oficial do Big Brother Brasil com montagens e textos, que serão recolhidos através de uma hashtag especial.

17. Programa vai começar sem os brothers (oi?)

Essa nem a gente entendeu. Segundo o site oficial, no próximo dia 23 vão entrar as duas duplas de gêmeos e os participantes mesmo só chegam no dia seguinte. Quer dizer que o programa vai começar sem os participantes? Quero só ver isso.