2017 é o ano das mulheres nas produções originais da Netflix

Como se a gente precisasse de mais motivos para adorar a Netflix, o streaming anunciou mais séries protagonizadas, dirigidas e sobre mulheres maravilhosas para este ano. Além de GirlBoss – a série baseada no livro de Sophia Amoruso sobre a experiência com a Nasty Gal -, Dear White People, que já deu o que falar antes mesmo da estreia e as novas temporadas de OITNB e Grace & Frankie, tem muita produção original poderosa.

Com estreia em 23 de junho, a série Glow fala sobre a história real da liga de luta livre feminina nos anos 1980 em Los Angeles. É daquelas para curtir figurino, trilha sonora e, obviamente, o tema! A Netflix ainda não liberou muitas informações sobre o programa, mas já dá para ter uma ideia só pelo teaser:

Ainda em março, poderemos rever a nossa querida rainha Julie Andews em A Sala de Julie, um programa divertido e com uma pegada mais infantil, que traz vários nomes hollywoodianos para falar sobre artes, cinema e cultura. Estreia no dia 17 de março.

Uma das maiores promessas no quesito ~mulheres poderosas~ é Ingobernable, que retrata a história da primeira-dama mexicana Emilia Urquiza na luta por justiça e contra o machismo do universo político. Se você era fã de Alicia, em The Good Wife, pode se preparar para amar Emilia! A produção entra no catálogo ainda em março, no dia 24.

Em Las Chicas del Cable, quatro jovens começam a trabalhar como operadoras de telefonia em 1928, unindo-se em um universo de ciúme, traição, amizade, inveja e amor. O lugar era Madri, considerada o ponto de progresso e modernidade para as mulheres da época. É bom ver algo em outros idiomas de tempos em tempos, não é? A previsão de estreia é para 28 de abril.

Isso sem contar as protagonistas que amamos e retornam com mais histórias intrigantes, polêmicas e tudo mais que você já sabe: House Of Cards, Sense8, Orange Is The New Black, Unbreakable Kimmy Schmidt e, claro, Stranger Things. #TeamEleven