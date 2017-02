5 maldades engraçadas que Marcos fez no castigo do monstro

Precisamos agradecer à entidade superior do Big Brother Brasil porque estamos tendo o melhor castigo do monstro de TODOS OS TEMPOS. Marcos e Ilmar estão com uma mesma roupa de cérebro, mas o cirurgião representa o lado mau e Ilmar ficou com o lado bom. Assim, quando toca a sineta, Marcos precisa fazer maldades e Ilmar tem que fazer boas ações, e isso tem feito com que coisas muito engraçadas aconteçam. Separamos uma pequena listinha desse pequeno ser que é o médico e o monstro na mesma pessoa, mas fica a dica: não façam isso em casa!

01. Marcos acordou Ieda fazendo cócegas no pé da sister pra já acordar com alegria de viver

02. Completamente anti-pelos, Marcos jogou creme de barbear no cabelo da pobre Mayara e na cara do Pedro

03. Pelo no pé também não dá, então o médico encheu o tênis dos coleguinhas com creme de barbear

04. Pimenta nos olhos dos outros é refresco… então Marcos aproveitou para passar pimenta nas bordas dos copos

05. Sabendo que o que mais pega num confinamento é a limpeza do banheiro, Marcos colocou chocolate derretido no vaso pra causar AQUELE desconforto

Imagina só o que Marcos vai aprontar até amanhã!