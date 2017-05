7 novidades quentinhas sobre a 2ª temporada de “13 Reasons Why”

Dias atrás, Selena Gomez confirmou o que todo mundo já desconfiava: 13 Reasons Why vai mesmo ter uma segunda temporada. Os fãs comemoraram, lógico, só que tem muita gente se perguntando como haverá de ser esse retorno. Isso porque a série é baseada num livro homônimo e ele termina na 13ª fita, assim como a primeira temporada.

Mas eis que algumas questões importantes da trama acabam de ser reveladas pelo co-roteirista e coprodutor Bryan Yorkey, em entrevista ao Entertainment Weekly. Os episódios nem começaram a ser gravados e a data de estreia ainda não foi decidida, mas alguns detalhes importantes já foram confirmados.

O drama de Hanna novamente estará em foco



“Eu acho que uma das coisas que ficaram no ar é essa questão: ‘Alguém foi responsável pela morte da Hanna? A escola foi responsável? Quem foi o responsável, se é que alguém foi?’ Nós vamos explorar essa questão no processo e também através da reflexão desses jovens sobre quem eles eram alguns meses atrás e que outros segredos eles esconderam. Isso vai nos levar ao passado, à história da Hanna”, conta Yorkey.

A narrativa continuará dividida entre passado e presente

“Sim, nós definitivamente continuaremos transitando entre passado e presente”, afirmou Yorkey.

Outros personagem passam a narrar a história

“Todos os episódios serão narrados em primeira pessoa, mas a voz não é mais a da Hannah. Os narradores e as histórias contadas vão nos levar ao passado e de volta ao presente, de maneira parecida à narração da Hannah na primeira temporada”. Ou seja: a gente vai conhecer o ponto de vista de outros personagens a respeito de coisas que aconteceram no passado e, mais uma vez, veremos como esses acontecimentos estão impactando o presente.

Bryce enfrentará as consequências pelo que fez

O co-roteirista não deu muitos detalhes sobre como isso será conduzido na série, mas declarou: “Quando as pessoas supõe que a história da Jessica está terminada, eu acho isso horroroso. Porque a Jessica está apenas iniciando o processo de se recuperar do estupro e nós temos um estuprador que, de maneira nenhuma, enfrentou a justiça. Deixar essas duas questões em aberto seria frustrante”.

A recuperação de Jessica também vai ganhar destaque

“Eu quero fazer justiça à história da Jessica, como merecido. Mostrar como será o retorno dela à escola, na medida em que ela começa a se recuperar do que aconteceu, porque milhares de garotas passam por essa situação”.

As fitas serão substituídas por outro tipo de dispositivo retrô

“É lógico que as fitas continuam na mente de todos, mas há outro tipo de tecnologia analógica que vai ter um papel importantíssimo na segunda temporada. Então, as fitas não estarão no centro das atenções – aquelas duas caixas de fitas ainda estão ‘por aí’ e as pessoas se importam com elas – mas haverá outro tipo de tecnologia antiga para fazer com a galera de 13 anos pesquise no Google, na tentativa de compreender como era usar isso”.

As dúvidas que ficaram no ar serão sanadas

“O Tyler fará alguma coisa? O que vai acontecer com o Alex? O Bryce será levado à justiça? Nós vamos responder todas essas perguntas”, garantiu o co-roteirista.