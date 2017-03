A 7ª temporada de ‘Game Of Thrones’ já tem uma data de estreia

Depois de descobrir (em tese) toda a trama da penúltima temporada de Game of Thrones, a única coisa que estava faltando era a data de estreia. Hoje (09), a página oficial do programa no Facebook fez uma transmissão ao vivo para contar qual seria. E ela vai estrear em 16 de julho de 2017. Se quiser assistir o anúncio, esse é o vídeo:

Depois de quase 15 minutos com pessoas comentando a palavra “fire” (fogo, em inglês) e vendo uma barra de gelo ser derretida, a placa com os número finalmente apareceu. Ainda deu para ouvir as vozes de vários personagens prometidos à grandeza nessa temporada falando como Arya, Daenerys, Cersei e até Joffrey.

A gente já sabia que ela iria começar mais tarde do que o usual em abril – pois precisava ser gravada no inverno que, finalmente, chegou -, mas agora é contar os dias para as ~férias~ chegarem, não é?