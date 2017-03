‘A Força do Querer’: confira quem é quem na nova novela da Globo

Os fãs de A Lei do Amor estão acompanhando os últimos momentos da trama, cheios de tensão por conta das maldades da grande vilã Magnólia (Vera Holtz). A partir do dia 3 de abril, o público já pode contar com as emoções do novo folhetim global que ocupará a faixa das 21h, A Força do Querer.

A história falará sobre amor, sonhos e, especialmente, sobre o embate entre as vontades e os limites éticos e morais que cerca cada uma das escolhas dos indivíduos.

Escrita por Gloria Perez, a trama conta com direção artística de Rogério Gomes e um elenco estrelado. Confira alguns dos atores que estarão na produção e quais são os seus papéis!

Assim como uma sereia, Rita (Isis Valverde) tem o dom de encantar os homens e se sente muito bem com jogos de sedução. Apesar de não ligar para a opinião alheia, o seu maior desejo é ter liberdade para seguir seus instintos.

Zeca (Marco Pigossi) é noivo de Ritinha, por quem é perdidamente apaixonado. Conhecido por sua boa índole, ele é o mocinho da história e terá o coração partido ao descobrir que a amada está se envolvendo com Ruy (Fiuk). Desiludido, ele se mudará para Niterói, no Rio de Janeiro, para tentar um recomeço.

Nessa viagem, Zeca conhecerá Jeiza (Paolla Oliveira), uma policial que sonha em se tornar lutadora de MMA. Com muita garra, ela vai mostrar que a perseverança é a melhor maneira de lidar com preconceitos e de batalhar por um querer.

Ruy (Fiuk) é um jovem da alta sociedade carioca, filho de Eugênio (Dan Stulbach) e noivo da rica Cibele (Bruna Linzmeyer). Apesar de ter uma vida equilibrada, em uma viagem de trabalho a Parazinho (vila fictícia localizada no Pará), ele se encantará por Ritinha.

Joyce (Maria Fernanda Cândido) é esposa de Eugênio e não se dá bem com a filha, Ivana (Carol Duarte). A mãe a criou cultuando ideais femininos e de beleza e não se conforma que a filha não seja tudo o que ela sempre sonhou. Porém, a verdade é que, com o tempo, Ivana percebeu que é um homem que nasceu no corpo de uma mulher e agora quer resgatar a sua identidade.

Eugênio e Joyce estão vivendo uma crise no casamento e a relação se desestabilizará ainda mais quando Irene (Débora Falabella) aparecer. Ela fará de tudo para conquistar Eugênio.

Bibi (Juliana Paes) é casada com o ambicioso Rubinho (Emílio Dantas). Ela é capaz de fazer de tudo para superar uma crise financeira ao lado do amado marido, mesmo que, para isso, precise deixar a ética de lado.

Caio (Rodrigo Lombardi) é um advogado que deixou uma grande oportunidade de emprego quando, no passado, Bibi (Juliana Paes) terminou um relacionamento com ele. Desolado, ele decidiu ir morar nos Estados Unidos, onde ficou por 15 anos. Agora, ele está de volta e acabará cruzando com esse amor do passado.