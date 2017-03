A Nazaré voltou! Reprise de ‘Senhora do Destino’ tem data certa

Quando a Rede Globo anunciou que “Senhora do Destino” seria reprisada no “Vale a Pena ver de Novo”, em novembro do ano passado, a internet ficou em polvorosa. Animada com os memes estrelados por Nazaré Tedesco que ganharam o mundo, toda uma geração que talvez fosse novinha demais quando a novela foi exibida (em 2004) agora vai poder conhecer de perto as maldades de uma das vilãs mais amadas do Brasil.

A chamada que a Globo fez exclusivamente pra internet de Senhora do Destino com o meme da Nazaré é a melhor coisa que você vai ver hoje pic.twitter.com/LK8xsxO7qq — Rennê (@RenildoComenta) March 2, 2017

Pois bem, ontem foi divulgado um teaser que reuniu parte do elenco da novela para relembrar de José Wilker (que interpretava o hilário Giovanni Improtta) e convidar a audiência para assistir “Senhora do Destino” mais uma vez. A gente faz coro com eles: realmente vale a pena ver de novo! Anote aí, a reprise vai ao ar a partir de 13 de março.

Chamada da volta de Senhora do Destino na Globo pic.twitter.com/P6G5jGuCxC — tulio (@tulio) March 1, 2017

Obviamente o Twitter mal pode esperar…

quem duvida que a globo só vai passar senhora do destino de novo por conta do sucesso do meme da nazare???? ISSO TUDO É GRAÇAS AO TWITTER — helga cobblepot (@sherlwatson) March 1, 2017

dia 13 começa senhora do destino no vale a pena ver de novo

n vai ter jeito vou ter q pedir demissao e trancar o semestre da faculdade — salfer (@rodsalgadof) March 3, 2017