A série mais assistida da Netflix é completamente surpreendente

A Netflix é maravilhosa e todo mundo ama, não? Quando o assunto são as produções originais da plataforma, porém, o serviço de streaming não está sendo exatamente bem sucedido. É o que afirma um recente relatório divulgado pela 7Park Data, empresa que analisa o comportamento de consumidores no ambiente digital

Leia mais: 14 séries protagonizadas por negros para assistir JÁ

Dentre os dez seriados mais assistidos pelos usuários da plataforma durante o último ano, apenas 2 são originais Netflix – “Orange Is the New Black”, na 6ª posição, e “Stranger Things”, na 10ª. Os dados foram coletados entre maio de 2016 e maio de 2017.

Grey’s Anatomy (ABC) Shameless (Showtime) Criminal Minds (CBS) Supernatural (The CW) NCIS (CBS) Orange Is the New Black (Netflix) Gilmore Girls (The CW) The Walking Dead (AMC) Bones (FOX) Stranger Things (Netflix)

A maior surpresa? “Grey’s Anatomy”, um programa há 12 anos no ar, como a produção mais assistida no serviço. Queridinhas da internet, “Sense 8” e “The Get Down” só aparecem nas posições de número 70 e 112, respectivamente – o que justifica o recente cancelamento delas.

O que isso quer dizer?

Leia mais: Atenção: essas 27 séries foram canceladas este ano

Analista da 7Park Data, Christopher Coby conta à The Hollywood Reporter acreditar que esses cancelamentos não são “fracassos” para a rede de streaming. “As regras são diferentes para a Netflix”, ele diz. “Os assinantes esperam novidades, eles querem que as coisas pareçam fresquinhas, e eles gostam quando a Netflix assume riscos”.