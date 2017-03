A abertura secreta de ‘Sex and the City’ finalmente foi divulgada

Não tem jeito: a abertura de “Sex and the City” é uma das mais icônicas de todos os tempos.Tudo ali funciona: a música, a pequena história e, obviamente, o inesquecível look de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker). A combinação camiseta + saia de tule, posteriormente, se tornou uma das marcas registradas da personagem – e olha que ela só voltou a usar a produção no filme de 2008!

Porém, acredite se quiser, existia uma outra versão e ela quase foi a escolhida. Nela, Carrie usava um vestido azul e, em vez de ser molhada por um ônibus, ela tropeçava no próprio salto. “Era muito difícil para os produtores da série entenderem o tutu”, relembrou Patricia Field, stylist do seriado, em entrevista à EW. De acordo com ela, os responsáveis pelo projeto queriam o máximo de opções possíveis e ela e Sarah Jessica precisaram lutar muito para convencê-los a usarem a abertura com saia de bailarina que, detalhe, custou apenas 5 dólares.

Quase 20 anos depois, é possível dizer: ainda bem que elas insistiram, não é? Os créditos de abertura são brilhantes e já deixam claro a fabulosa fashionista que Carrie era e sempre será. Confira aqui a abertura alternativa.

Confira a abertura oficial: