Abigail Breslin se abre sobre agressão sexual

No Mês de Conscientização sobre a Agressão Sexual, Abigail Breslin decidiu se abrir (discretamente, mas não é fácil mesmo) sobre o assunto em seu Instagram.

Sob uma imagem com o texto “Consentimento II Você não é obrigada a fazer sexo com alguém com quem tenha um relacionamento. Namoro não é consentimento. Casamento não é consentimento”, a atriz escreveu: “Eu conhecia meu agressor” #MêsDeConscientizaçãoSobreaAgressãoSexual #QuebreOSilêncio

i knew my assailant. #SexualAssaultAwarenessMonth #breakthesilence A post shared by Abigail Breslin (@abbienormal9) on Apr 10, 2017 at 10:47pm PDT

Imediatamente, outras mulheres começaram a dar seus relatos nos comentários, contando que também conheciam os homens que as agrediram. Para uma que revelou ter sido atacada duas vezes, por dois conhecidos diferentes, Abigail respondeu: “Tão terrível, e não consigo dizer o quanto sinto, embora saiba que isso não leva a dor embora. Você não está sozinha”.

Diferentemente do que se imagina por aí, a grande maioria das agressões sexuais contra mulheres é cometida por pessoas que elas conhecem, como amigos, vizinhos, namorados e maridos. Estudos conduzidos nos EUA e na Dinamarca nos últimos anos chegaram ao mesmo número: 75% – três em cada quatro – dos agressores são próximos das vítimas.

Infelizmente, é justamente essa proximidade com os agressores que impede muitas mulheres de prestar queixa policial. O medo de não acreditarem que, sim, se tratou de uma agressão e a crença em que não existe estupro dentro de um casamento reprimem as denúncias.

O caso é que ninguém – mulher ou homem – é obrigado a fazer sexo com ninguém. Cabe aqui aquele velho ditado: quando um não quer, dois não fazem. Se alguém forçar, é agressão sexual SIM. A culpa não é da vítima, o silêncio tem que ser quebrado e, como Abigail escreveu, nenhuma mulher está sozinha.