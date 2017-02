Acabou o mistério do sétimo voto de Mayara dentro do BBB17

Com o Big Brother Brasil ficamos tão empenhados nos barracos novos que a gente acaba esquecendo os antigos. Enquanto estamos aqui rindo até 2020 com os ovos do Luiz Felipe e os coices da Mayla, o pessoal lá dentro da casa ainda tá no mistério do sétimo voto de Mayara. Para quem não lembra, a eliminada da semana passada ficou virada no Jiraya por causa dos sete votos que recebeu para ir ao paredão e revirou a casa do avesso tentando descobrir quem poderia ter dado o voto definitivo.

O mistério pode ter acabado para a sister depois que Tiago Leifert fez toda a plateia ao vivo gritar que o sétimo voto foi da Roberta, mas lá dentro da casa ainda o assunto repercute. E numa conversa entre Roberta e Manoel antes da festa o mistério acabou com a sister revelando o voto.

Segundo Roberta, o voto em Mayara foi para impedir que Vivian e Manoel fossem juntos ao paredão, porque a sister teria certeza que o gêmeo seria eliminado. O rapaz não só aceitou numa boa a informação como ainda foi chamar Vivian para que Roberta revelasse ser o sétimo voto que tanto procuraram.

Resolvido o mistério do sétimo voto de Mayara, falta solucionar apenas o mistério do motivo disso ainda ser discutido no BBB.