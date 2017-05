Adele: a única mulher com menos de 30 entre britânicos mais ricos

Aos 28 anos, Adele é a única mulher com menos de 30 entre os artistas britânicos mais ricos que aparecem na lista do jornal The Sunday Times. A publicação fez um ranking mostrando quais foram os nomes que mais faturaram em 2016.

Com uma fortuna de 147 milhões de euros, Adele aparece em 19° lugar na lista, enquanto Paul McCartney e sua mulher, Nancy Shevell, estão no topo do ranking, acumulando 920 milhões de euros.

Confira quem são os artistas britânicos mais ricos, segundo o The Sunday Times

1. Paul McCartney e Nancy Shevell

2. Lord Lloyd-Webber

3. U2

4. Elton John

5. Mick Jagger

6. Keith Richards

7. Olivia e Dhani Harrison

8. Michael Flatley

9. Ringo Starr

10. Sting

11. Eric Clapton

12. Rod Stewart

13. Roger Waters

14. Tom Jones

15. Tim Rice

16. Robbie Williams

17. Ozzy e Sharon Osbourne

18. Charlie Watts

19. Adele

20. Brian May (£125 million)