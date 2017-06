Adele visita bombeiros que salvaram vidas em incêndio de Londres

O incêndio na Torre Grenfell, em Londres, na última semana, comoveu pessoas do mundo todo. Pelo menos 79 pessoas morreram ou estão desaparecidas depois que o prédio residencial de 24 andares pegou fogo.

A cantora Adele, que já tinha ido até o local da tragédia para visitar as vítimas, mostrou que o incêndio realmente mexeu com ela, e na última segunda-feira (19) visitou os bombeiros do bairro de Chelsea para agradecer pelo trabalho deles.

Em um post no Facebook o bombeiro Rob Petty publicou fotos do encontro e disse: “Não é todo dia que Adele, maravilhosamente ‘pé no chão’ e atenciosa, aparece no Corpo de Bombeiros de Chelsea para uma xícara de chá e um abraço”

Nas fotos, Adele posa com alguns dos bombeiros presentes no local. No post, Rob Petty diz ainda que, embora ela tenha visitado esse posto do Corpo de Bombeiros especificamente, Adele estendeu os agradecimentos pelo trabalho de todos os profissionais de Londres e região.

O gerente dessa unidade contou, em um comunicado, que Adele simplesmente bateu na janela do Corpo de Bombeiros e disse que tinha alguns bolos para dar para eles. Quando abriram a porta, ela tirou os óculos e disse “Oi, eu sou a Adele”, para choque geral de quem estava lá.

Fofa, né?