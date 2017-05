Adeus SPTV: os jornais da Rede Globo vão passar por mudanças

Foram 34 anos de história: desde 1983 que o jornal local da Rede Globo em São Paulo, transmitido no horário do almoço e depois da novela das 18h, é chamado de SPTV. Por lá passaram jornalistas e apresentadores icônicos como Carlos Nascimento, Augusto Xavier, Sandra Annenberg , Patrícia Poeta e até William Bonner! Atualmente quem comanda o noticiário é César Tralli, na hora do almoço, e Carlos Tramontina, no fim da tarde.

Pois pode se despedir do SPTV como conhecemos. E se você mora no Rio, ou em outras cidades, saiba que as novidades também vão chegar para o RJTV e os outros jornais locais. Segundo o site Notícias da TV, a partir de segunda-feira (8) muita coisa vai mudar. Para começo de conversa, o nome SPTV será abolido. No lugar, dois novos nomes: SP1, para o horário do almoço, e SP2, para o fim da tarde. Vai mudar também a carinha do noticiário, com novas aberturas, cenários e identidades visuais.

Estamos curiosas para saber como serão essas mudanças na prática! Mas desde já: saudade, SPTV (especialmente quando a gente voltava da escola e passava a tarde no sofá…)