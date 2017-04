Advogado de Ilmar faz comunicado esclarecendo caso da pensão

Na última segunda-feira, durante o Jogo da Discórdia do Big Brother Brasil 17, Marcos repetiu ao vivo a informação de que a polícia havia ido ao programa cobrar a pensão do filho de Ilmar. Minutos antes, sem eles saberem, o apresentador Tiago Leifert havia dado ao público a posição da Globo de que aquilo não aconteceu. Para explicar melhor os acontecimentos, segue abaixo um comunicado enviado pelo advogado de Ilmar e de sua assessoria, esclarecendo melhor o ocorrido:

“Na qualidade de advogado de Ilmar Renato, o Mamão, participante do Big Brother Brasil 17, venho a público, junto de sua assessoria, esclarecer que:

– A pensão alimentícia devida a seu filho é prioridade para Ilmar, que a mantém em dia;

– Desde que foi para o BBB, Ilmar tem em sua família, amigos e advogado pessoas com a incumbência de realizar o devido pagamento da pensão, de modo que ela encontra-se em dia, não tendo sofrido atraso em razão de sua participação no programa;

– O episódio citado pelo participante Marcos, que cuja fala vem sendo repercutida por veículos de imprensa, jamais aconteceu: A família de Ilmar pediu à produção que lhe perguntasse sobre a senha de sua conta bancária na intenção de utilizar-se do dinheiro para outras finalidades. A pensão, prioridade, estava e segue paga corretamente;

– Ilmar, porém, preocupado com o filho, interpretou que o pedido poderia ser por conta da pensão;

– Portanto, nos cabe esclarecer que não existiu nenhuma ação de execução de pensão alimentícia, muito menos presença da polícia na casa do BBB 17 em razão de algo relacionado ao assunto tratado por Marcos;

– Repudiamos com veemência a fala do participante, que busca manchar a imagem de Ilmar por ocasião do “paredão”;

– Solicitamos à Rede Globo que desminta o dizer do participante Marcos e esclareça que a situação por ele mencionada jamais ocorreu, uma vez que a manutenção da fala inverídica sem resposta pode prejudicar Ilmar tanto na disputa do atual “paredão” quanto em sua honra e imagem;

João Victor de Souza Cyrino OAB/MS 19.627B Assessoria de Comunicação”