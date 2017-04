Afinal, quem será que Emilly coloca no paredão do BBB17?

Desde o começo do Big Brother Brasil já entrávamos no domingo sabendo quem seria o participante indicado ao paredão. Foi assim com a indicação de Gabriela Flor pelas líderes Mayara e Vivian, e seguiu a tradição até a atual liderança. Isso porque Emilly preferiu não contar para ninguém em quem ela vai votar, então só nos resta especular.

Segundo nossa apuração especializada, a líder deve votar entre Ilmar e Marinalva por motivos distintos. Mamão pode ser indicado porque Marcos criou a narrativa de traição de seu parceiro e Emilly se sentiu humilhada pelas recentes atitudes dele. Já Marinalva tem brigado muito com Emilly, sempre de uma forma bem direta.

Mesmo mantendo o mistério, Emilly tenta falar nas entrelinhas com seus aliados para garantir o paredão dos sonhos (dela). A gêmea chegou a pedir para que Marcos votasse na mesma pessoa indicada por Ieda, afinal considera a aposentada como um novo membro de seu grupo.

No fim, só saberemos quem irá ao paredão por indicação da líder quando Tiago Leifert perguntar à gêmea, no programa ao vivo.