Alicia Keys dá a melhor resposta a Adam Levine sobre maquiagem

Todo mundo já sabe que Alicia Keys decidiu parar de usar maquiagem no ano passado – a decisão foi por que ela queria empoderar outras garotas, mas acabou virando um super case de marketing pessoal, já que aparentemente não usar maquiagem é um ato revolucionário e ninguém consegue parar de falar sobre isso.

Por isso a gente apenas AMOU a história que o cantor do Maroon 5 Adam Levine – que é um dos treinadores do The Voice dos EUA, assim como Alicia – contou no programa de rádio do apresentador Howard Stern.

Ele disse que um dia viu a colega de programa passando maquiagem, e falou “Oh, eu achei que a Alicia não usava maquiagem”. Ao que ela respondeu prontamente “Eu faço a p**ra que eu quiser”.

Antes que você ache que ela foi grosseira, assista ao vídeo de Adam contando a história. Ele se diverte com a postura da colega e ainda diz que a ama no final.

Arrasou, Alicia! Abaixo os fiscais da vida alheia. E continue fazendo o que você quiser!