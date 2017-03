Amandla Stenberg: fique de olho na garota do momento

Talvez você não esteja reconhecendo Amandla Stenberg, mas essa garota entrou em nossas vidas já em 2012, através de Jogos Vorazes. É ela mesma: a fofíssima Rue, do distrito 11, que fez a gente chorar junto com a Katniss num dos momentos mais emocionantes de toda a saga.

Na época em que o filme foi lançado, Amandla tinha 14 anos e muita coisa mudou desde então. Atualmente, aos 18, ela desponta como uma das atrizes negras mais influentes da nova geração de Hollywood. Além disso, a moça também também milita pela visibilidade LGBT e assumiu-se pansexual em 2016.

E não se deixe enganar pela pouca idade, pois Amandla é cheia de atitude, seja no discurso empoderado, seja nos red carpets e semanas de moda. Sem medo de falar o que pensa, no ano passado ela criticou abertamente Kylie Jenner por usar tranças afro, por exemplo. Já em 2015, foi eleita como a celebridade feminista do ano pela Ms. Foundation for Women.

Não é a toa que, em 2016, a atriz foi convidada por Beyoncé para participar das filmagens de Lemonade. Como se não bastasse, Bey declarou que espera que sua filha Blue Ivy seja como Amandla quando crescer. Poderosa, sim ou muito?

No cinema, ela é protagonista de um dos filmes adolescentes mais aguardados do ano: Tudo e Todas as Coisas. O longa é inspirado no bestseller de mesmo nome, que conta a história de uma garota que é basicamente “alérgica ao mundo”. Ela tem uma doença muito grave e não pode sair de casa, pois seu corpo é extremamente sensível a qualquer bactéria. A garota nunca saiu de casa e só convive com a mãe e a enfermeira, mas tudo muda quando um novo vizinho aparece em sua vida.

Sim, rola um quê de A Culpa é das Estrelas, mas, apesar de não ser a história mais original do mundo, o livro é um sucesso e o filme – que estreia em junho – tem tudo para ser também. Olha que fofo o trailer:

No alto de seus 18 aninhos, a estrela da Amandla tem tudo para brilhar cada vez mais e vale ficar de olho nessa linda. Ah, e como a gente já disse, ela também já é queridinha no mundo fashion. Em setembro a bonita foi capa da Elle UK e, atualmente, estampa a edição de outono da hypada Dazed Magazine.

Dá só uma olhada nesses looks inspiradores:

