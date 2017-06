Ana Carolina e Letícia Lima estão noivas e pensam em ter filho

Juntas há três anos, a cantora Ana Carolina e a atriz Letícia Lima estão noivas. Foi o que Ana deixou escapar em uma entrevista que deu ao jornal português Diário de Notícias.

Na mesma declaração, ela também revelou que pensa seriamente em ser mãe e que até já congelou seus óvulos, pois está com 42 anos. A ideia é que ela e Letícia tenham uma criança junto a um casal de amigos gays.

“Como a mulher é quem vai parir, é ela que decide, mais do que o homem, se tem ou não um filho. Se der uma doida, nem tem filhos. Eu não sei o que me vai acontecer porque tem um lado bom e outro mais difícil, a preocupação eterna com aquele ser. Hoje, eu namoro uma mulher; sou eu, a minha noiva, o meu amigo e o namorado dele. Somos quatro famílias para ter um filho. São muitas variáveis”, revelou a cantora.