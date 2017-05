Ana Maria Braga apresenta “Mais Você” vestida de unicórnio

Ana Maria Braga resolveu alegrar essa manhã chuvosa de sexta-feira (19) da melhor maneira possível: vestida de unicórnio. A apresentadora apareceu no Mais Você usando um onesie – aqueles pijamas de uma peça só, que parecem roupa de bebê.

Leia mais: 20 doces de arco-íris que parecem comida de unicórnio

Para arrematar o look, ela também surgiu com as pantufas mais fofas do mundo! Já estamos desejando com força.

“É tendência. E que negócio mais confortável! Já pensou se todo mundo pudesse trabalhar de pantufa? Olhe os detalhes… Se a gente não tem bom humor na vida, do que vale viver?”, disse Ana.

E para completar, o Gshow até criou um meme maravilhoso – que, por sinal, resume muito bem o que estamos sentindo nesse momento. Quem aí também queria estar trabalhando desse jeito agora?