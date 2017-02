Ana Maria Braga confronta Manoel com seu apelido na Internet

Após chegar ao estúdio do Mais Você montada em uma moto disfarçada de carruagem, Ana Maria Braga recebeu Manoel na porta para mais um café da manhã com eliminado do Big Brother Brasil. Tendo dormido apenas meia hora de ontem pra hoje, o gêmeo não estava assim a coisa mais animada do mundo, mas o papo rendeu algumas declarações legais depois que ele pegou no tranco.

Ana Maria exibiu alguns trechos da formação do paredão para Manoel, que pouco comentou sobre aquelas cenas. Para ver se dava um gás na entrevista fraca, a apresentadora loira convidou o Antônio e aí vimos o eliminado de ontem falar algumas coisas polêmicas.

Primeiro ele chamou Rômulo de mentiroso quando viu um VT do brother dizendo que Manoel e Vivian estavam toda hora tendo DR. Quando perguntado sobre Roberta, Manoel se mostrou decepcionado com ela e afirmou não ter o menor interesse de ter convívio com ela aqui fora. Planeja conversar educadamente, mas se sente aliviado de não estar perto dela.

Foi aí que Ana Maria Braga perguntou ao brother se ele sabia quem era Tonho da Lua. A razão da pergunta é porque o apelido viralizou na internet devido à semelhança física entre Manoel e o personagem de Mulheres de Areia, assim como sua inocência característica. Antônio confessou que o irmão descobriu quem era o personagem no dia anterior, provavelmente durante a entrevista com o eliminado no GShow quando foi bem trollado com isso.

Manoel ganhou um balde e pazinha de areia pra brincar na praia tipo Tonho da Lua kkk #RedeBBB #BBB17 pic.twitter.com/2hO3yNqSKc — Ferdinando (@ConciergeDoBBB) February 22, 2017

A apresentadora do Mais Você perguntou então se ele se achava parecido com o Da Lua, e Manoel apenas respondeu que ele é como ele se mostrou na casa.