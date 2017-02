Ana Maria Braga dá galinha para Luiz Felipe não ficar sem ovos

Como acontece toda semana, o eliminado do Big Brother Brasil acorda cedinho no dia seguinte para tomar um café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você. Luiz Felipe madrugou e foi recebido com uma senhora trollada da apresentadora, olha só que honra.

Em vez de encontrar apenas Ana Maria e o papagaio de espuma Louro José, Luiz Felipe deu de cara com a apresentadora segurando uma galinha. O motivo? Assim ele nunca precisaria mais se preocupar com ovos. E a zoeira não acabou aí, pois Ana Maria mostrou a mesa de café da manhã cheia de comidas gostosas feitas com ovo. O brother deu uma gargalhada da zoeira, mas em seus olhos víamos que ele ficou contente com o cardápio.

Ana Maria Braga confrontou Luiz Felipe a respeito do problema dos ovos e ele gastou muitos minutos explicando todo o gerenciamento que fez para comer os ovos naquela semana, e como pegaram seus ovos sem perguntar a ele para fazer uma refeição. Pragmática como sempre, a apresentadora fez apenas um comentário ao brother que evitaria todo o barraco: “Você deveria ter contado pra todo mundo seu plano”.

O assunto seguinte foi a questão de Mayla. Ana Maria queria saber a respeito daquela frase na qual ele disse que a gêmea não era o padrão de beleza que ele ficava, e Luiz Felipe justificou que tudo o que é dito na casa é interpretado errado. ARRÃM. Enquanto Luiz Felipe explicava que tudo era questão de interpretação, Ana Maria trouxe a informação que Mayla deu um toco nele no bate-papo com Rafael Cortez após a eliminação.

Infelizmente, por causa do tempo reduzido do programa, não conseguimos ver Ana Maria Braga perguntando mais sobre a briga de Luiz Felipe com uma senhora de 70 anos. Mas só pela piada da galinha a loira já merece todo o nosso amor.