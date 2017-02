Ana Maria Braga faz Mayara do BBB17 falar sobre o “sétimo voto”

A rotina do eliminado da semana após sair da casa do Big Brother Brasil é sempre a mesma: participar de alguma interação online, ir dormir muito tarde e acordar cedíssimo para ir tomar café da manhã com Ana Maria Braga. Mas não pense que ela promove essa refeição apenas para servir brioches, Ana Maria quer ver polêmica! Com Mayara não foi diferente.

A sister logo na chamada do Mais Você já teve uma prévia quando Ana Maria Braga e Louro José avisaram a respeito do lendário sétimo voto, aquele que Mayara tentou descobrir a todo custo dentro da casa mas só veio a saber da forma mais engraçada possível.

É O FIM DA TOUR DO SÉTIMO VOTO: FOI A ROBERTA, MAYARA! #RedeBBB #BBB17 pic.twitter.com/00UQo4kv0n — Big Brother Brasil (@bbb) February 8, 2017

Já de cara, Mayara contou que quem fica na casa se esquece totalmente das câmeras e vive tudo mais intensamente. “Parece que a gente fica meio doida”, afirmou a sister antes de Ana Maria introduzir o assunto que a gente queria de verdade: o sétimo voto.

Para começar, Mayara pediu desculpas para Elis por ter desconfiado até o fim que fosse ela. Ana Maria ressaltou como Elis foi bem íntegra por não ter entregado o voto da Roberta, e Mayara concordou. Mas quem estava esperando que Mayara fosse soltar os cachorros em cima de Roberta, se desanimou. Ela disse ter ficado triste por Roberta tê-la visto como uma opção forte digna de voto, mas que não carrega mágoas e pretende ser amiga de todo mundo. “O que vai ser aqui fora é diferente, o que ficou lá dentro ficou”, apontou categórica.

A seguir, Ana Maria exibiu cenas da casa com outras pessoas falando dela, e Mayara se surpreendeu com a combinação de votos. “Você não assistiu aos outros BBBs?”, brincou Ana Maria diante da surpresa da eliminada.

O momento de mais emoção foi quando Mayara viu a “declaração” de Antônio quando ele esteve tomando café da manhã com Mayla. E contou que pretende se encontrar com o gêmeo aqui fora para conversar melhor. Eles até se reencontraram na noite anterior, durante o papo com os internautas, mas não rolou nada. “Meu pai estava lá”, declarou Mayara ignorando que seu pai deve ter assistido ao programa.