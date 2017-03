Ana Maria Braga “quebra” argumento de Pedro sobre quem vai ganhar

Ana Maria Braga recebeu o eliminado Pedro Falcão no café-da-manhã de hoje do Mais Você para uma conversa sobre sua trajetória no programa. Quando foi perguntado sobre quem ganharia, ele recebeu um pequeno coice daqueles que só Ana Maria consegue dar com muita classe.

O jornalista gamer apareceu no estúdio da loira vestindo uma saia de colegial, e isso já serviu de gancho para a exibição de uma matéria sobre homens de saia. Logo depois ele assistiu a alguns vídeos do BBB, e em diversos momentos foi reafirmada sua posição como jogador de videogame. Ana Maria até aproveitou para contar que também joga games, e que seus netos a admiram por isso.

Depois de uma entrevista bem morna, Ana Maria perguntou a Pedro quem ele acha que vai ganhar o Big Brother Brasil. O eliminado começou uma argumentação para explicar seu ponto, e fez uma pergunta à apresentadora: “se você visse uma pessoa arrogante, egoísta na rua, o que faria?“. Provavelmente ele esperava alguma resposta de Ana Maria Braga dizendo que evitaria a tal pessoa para o gamer conseguir provar seu ponto, mas a apresentadora do Mais Você declarou que cumprimentaria normalmente.

Pedro contou que eles pensaram no que o Brasil gostaria de ver, nos valores que estariam passando na TV, e calcularam que o país não gostaria de conviver com pessoas desse jeito, provavelmente se referindo à Emilly. “Mas eu não tô no jogo, não tenho nada com isso”, respondeu Ana Maria Braga.

O participante então revelou que imaginava a vitória para Rômulo ou Vivian, mas agora percebeu que deve ficar entre Marcos ou Emilly porque o público está curtindo acompanhar a relação deles.