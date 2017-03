Ana Maria toma café com Daniel e conversa… sobre Emilly

Como acontece logo depois das eliminações do Big Brother Brasil, o ex-BBB da rodada foi para o Mais Você tomar café da manhã com Ana Maria Braga e conversar sobre sua participação no jogo. Uma das partes mais legais é quando a apresentadora exibe trechos polêmicos do eliminado… mas o que fazer quando o participante não fez nada na casa?

A entrevista de Daniel acabou sendo reflexo de sua própria irrelevância no jogo, pois Ana Maria não tinha nada para perguntar. Restou à loira questionar a opinião de Daniel a respeito de Emilly. Até os trechos exibidos para o brother eram de cenas protagonizadas pela gêmea, sem a presença dele.

Na hora do VT com as pessoas na rua falando sobre Daniel, parte dos entrevistados contou que não queria a eliminação do agente de trânsito. O motivo, entretanto, nada teve a ver com o carisma dele: esses mesmos espectadores diziam que torciam pela saída de Emilly.

Ana Maria Braga opinou sobre Daniel ter murchado na casa, que deixou de ser um molecão feliz, e ele justificou que ele não tinha liberdade para brincar com as pessoas que sobraram na casa. A loira se despediu do brother e partiu para a receita do dia de uma torta que provavelmente tinha mais o que contar.