Anitta apresenta suas novas dançarinas plus size

Nesta segunda-feira (5), Anitta gravou pela primeira vez ao lado de suas novas dançarinas plus size, Thais Carla e Tatiana Lima. A apresentação vai ao ar no próximo Caldeirão do Huck e a música escolhida foi Paradinha, é claro.

“Estou curtindo muito a experiência de dançar ao grande público, pois desde muito pequena a dança sempre foi uma paixão pra mim. Enfim, tudo que envolve a arte me fascina, motiva e esse desafio está sendo fantástico”, disse Tatiana ao Gshow. No Instagram, Thais postou: “Com muito esforço vc consegue tudo nessa vida”.