Anitta bate recorde no Spotify com lançamento de ‘Paradinha’

Anitta é mesmo poderosa! Paradinha foi lançada última quarta-feira (31) e já bateu recorde no Spotify. Em apenas um dia, a faixa foi tocada aproximadamente 500 mil vezes, o que a transformou na música brasileira com a melhor estreia no Spotify Brasil.

Mañana!!!!! #Paradinha é amanhããã A post shared by anitta 🎤 (@anitta) on May 30, 2017 at 7:37am PDT

Na plataforma, a cantora tem três entre os dez hits mais tocados no país. A canção Switch, cantada em inglês com Iggy Azalea, ocupa o 7º lugar.

Em 4º lugar, está Sua Cara, parceria com Pabllo Vittar e Major Lazer.

Paradinha, em espanhol, ocupa o 1° lugar do ranking e está na 182ª posição entre as músicas mais tocadas no mundo.