Anitta e Bial fazem dueto em inglês e a voz dela impressionou!

Imagina um dueto ~singelo~ entre Anitta e…Pedro Bial? Ninguém imaginaria que isso daria certo, mas DEU e ainda quebrou a internet. Na noite de quinta (16), foi ao ar a participação da cantora no Conversa com Bial. Depois de falar sobre a sua carreira, funk e até dançar um quadradinho de 8, Anitta improvisou um dueto com Pedro para o encerramento. A dupla improvável cantou ‘Cruisin’ , que provavelmente você conhece na voz de Gwyneth Paltrow e Huey Lewis no filme ‘Duets’.

Bial se atrapalhou no começo, mas foi só Anitta abrir a boca pra todo mundo passar a respeitar essa dupla. Não acredita? Dá uma olhadinha: