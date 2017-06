Anitta está prestes a lançar música em parceria com Justin Bieber

A carreira internacional da Anitta está de vento em popa mesmo! E, na manhã dessa segunda-feira (26), o colunista Flávio Ricco, do Uol, anunciou que a bonita está prestes a lançar uma música em parceria com Justin Bieber. Segundo ele, a produção da faixa já está em estágio avançado e restam apenas alguns pormenores para que a gravação seja feita.

Essa seria a quarta parceria internacional de Anitta. Ela já lançou Switch com Iggy Azalea, Sim e Não com o colombiano Maluma e Sua Cara com os DJs do Major Lazer (além de Pablo Vittar). E ela também está bombando com uma música feita sob medida para o mercado gringo: Paradinha, que é toda em espanhol e teve clipe gravado em Nova York.