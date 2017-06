Anitta e Pabllo Vittar vão gravar clipe de ‘Sua Cara’ no Marrocos

Depois de brilharem na Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, no último domingo (18), Anitta e Pabllo Vittar já estão prontas para mais um projeto!

A dupla estaria embarcando para o Marrocos para gravar o clipe do single Sua Cara, parceria com Major Lazer. As informações são da jornalista Monica Bergamo, da Folha de São Paulo.

No Instagram, ~Anira~ confirmou que realmente está indo para o Marrocos e a musa ainda fez suspense: “Vamos pra cima que tem surpresa chegando…”.

Qual será a trip dessa vez? O motivo vocês descobrem já já… e o destino? ficou por conta da @royalairmaroc e da @cvcviagens … obrigada por me receberem tão bem! E vamos pra cima que tem surpresa chegando… 🛫 A post shared by anitta 🎤 (@anitta) on Jun 20, 2017 at 1:39am PDT

Enquanto isso, Pabllo também postou no Instagram Stories cliques no aeroporto e em um hotel na região. Oba!

Já podemos esperar um lacre, sim ou sim? Pisem menos!