Anitta está pronta para partir corações com hit de Carnaval

A música já era uma das apostas de hit desse Carnaval, mas, nesse domingo (19), foi lançado o esperado clipe de Você Partiu Meu Coração. Em menos de 24 horas, o single de Nego do Borel, que conta com as participações de Anitta e Wesley Safadão já acumula mais de 2,6 milhões de visualizações.

No vídeo, Nego do Borel e Anitta são um casal, até que a musa recebe uma vídeo-carta (sim, acreditem) de ninguém menos que Wesley Safadão, o que desestabiliza essa relação.

Nas redes, a opinião dos fãs é bem dividida sobre a produção, mas dois detalhes chamam bastante a atenção: o look incrível da poderosa e as inserções ~via Skype~ de Safadão. Confira!