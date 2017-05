Anitta foi chamada de prostituta e apenas lacrou na resposta

A cantora Anitta, melhor popstar em atividade no Brasil, está prestes a explodir mundialmente quando lançar da maneira oficial “Switch”, parceria dela com a rapper Iggy Azalea.

E, bem, no meio de uma agenda profissional tão atribulada, ela encontrou um tempinho para responder de maneira sensacional um hater no Twitter.

Tudo começou quando ela postou este tuíte abaixo:

Como disse um amigo.. Merda é adubo! Que usemos as merdas de hoje para nosso crescimento amanhã. Rezando pelo nosso país 🙏🏽🇧🇷 — Anitta (@Anitta) May 18, 2017

Engraçadinho, um seguidor perguntou se ela iria se candidatar à presidência do Brasil.

@Anitta aninha é verdade que vc vai se candidatar a presidenta do brasil 2018 — julinho d'adelaide (@dtavares) May 18, 2017

Foi quando um troll resolveu aparecer e tentar minimizar (sem sucesso) a cantora. “Larga de ser burro, lógico que não… Sós e for para acabar ainda mais com o nosso país. Ela nada mais é do que uma prostituta”, disse ele. Claro, Anitta não deixou barato:

@JCabtral @dtavares Se prostituir no Brasil nao é ilegal. Uma prostituta pode ser mais honesta, estudada e competente q um adolescente machista e preconceituoso — Anitta (@Anitta) May 18, 2017

E sabe o que é mais legal? Ela não precisou desmerecer ninguém para responder. Maravilhosa.