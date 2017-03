Antônio desdenha affair com Mayara no Big Brother da Espanha

Os nossos gêmeos Antônio e Manoel continuam aprontando um monte lá do outro lado do Atlântico… quer dizer, Manoel está mais de boa enquanto seu irmão está causando o terror.

Ele vem flertando com a participante Alyson Eckmann há um tempinho, e chegou até a brincar dizendo que era um grande ator de novelas no Brasil e que queria casar com ela. Hoje, no entanto, Alyson queria saber sobre algumas coisas que realmente haviam acontecido com Antônio no Brasil.

A espanhola perguntou se Antônio “deu uma brincada no edredom” (se é que vocês me entendem) ou se só havia beijado alguém no BBB 17. O participante contou que até rolaram uns beijinhos, mas que não foi nada que o encantasse.

Nós, que acompanhamos o Big Brother Brasil, sabemos que a coisa não foi bem assim. Antônio se relacionou forte com Mayara e rolou até papo de casamento. Porém, o gêmeo caiu na vida logo depois de ser eliminado no paredão e, após a saída de Mayara, eles não retomaram o relacionamento aqui do lado de fora.