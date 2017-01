Antônio do BBB17 dispara: “Tem muito homem ‘virando gay'”

Uma conversa entre Antônio e Emilly no quarto nesse final de tarde no Big Brother Brasil 17 acabou sendo um festival de declarações homofóbicas por parte dos brothers. Para começar, Antônio contou sobre suas aventuras em baladas e disparou um “dado estatístico” tirado do éter: segundo ele, tem muito homem virando gay.

O brother citou como exemplo uma ida para Belo Horizonte, onde presenciou uma suposta proporção elevada de mulheres se comparada à quantidade de homens, acrescentando que costumam lhe perguntar nas festas se ele não é gay por conta de sua aparência ( ).

Para se justificar como não sendo homofóbico, Antônio contou sobre um grande amigo dele que depois de um tempo “saiu do armário”. “Baitola”, completou Emilly. E a conversa entre os brothers seguiu como se não tivessem falado nada de mais.

Antônio, vem cá… não existe isso de que tem muito homem ~virando gay~ porque isso não é algo que se vira, é algo que a pessoa nasce assim. Seria interessante pensar, pelo menos, duas vezes antes de falar o que pensa, porque tem ~certos tipos de comentários~ que podem ofender e destilar preconceitos infundados.