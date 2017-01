Antônio e Mayla são eliminados no Big Brother Brasil 17

A atual edição do Big Brother Brasil trouxe como novidade uma disputa entre duas duplas de gêmeos, e o paredão realizado deste domingo (29/01) trouxe o resultado de que apenas Emilly e Manoel continuam no reality show.

Tanto Antônio e Manoel quanto Mayla e Emilly chegaram no BBB na última segunda-feira (23/01) e foram ocupando a casa um dia antes da entrada dos demais participantes. Mesmo com mais brothers na casa, o quarteto continuou chamando a atenção na casa: Antônio engatou um romance com Mayara, Manoel ficou com Vivian, Mayla tem uma relação complicada com Luiz Felipe e Emilly deu foras maravilhosos em Marcos.

Durante as chamadas antes do programa de domingo o apresentador Tiago Leifert apontou o ineditismo nessa eliminação, pois é a primeira vez que o Big Brother Brasil separa irmãos. A eliminação foi num formato bem mais compacto, sem a presença de famílias e sem a tradicional romaria acompanhando até a porta.

Aos que restaram, sobrou apenas choro e a necessidade de formação de um paredão.