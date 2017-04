Apenas Marcos, Emilly e Marinalva farão prova do líder decisiva

Faltando apenas uma semana para a grande final do Big Brother Brasil, o que o público mais quer é saber quem ganharia essa esperada liderança. Bem, infelizmente teremos que esperar um pouco mais até saber quem leva a coroa.

No começo do programa, Tiago Leifert avisou como seria a agenda de atividades na casa mais vigiada do Brasil: sexta-feira será a prova do líder com os 3 classificados, sábado será a formação de paredão com eliminação no próximo domingo, diminuindo o número de participantes para apenas quatro.

A prova de hoje, como já havia sido avisado anteriormente, reuniu os parentes dos confinados que precisaram acertar bolinhas numa colmeia, valendo pontos cada buraco. As três maiores pontuações garantiam uma classificação para amanhã.

Os brothers puderam assistir à prova, e vibraram muito quando viram seus parentes como participantes, vide a imagem de Emilly quando viu seu pai com anteninhas de abelha na cabeça:

O primeiro a brincar foi o pai de Emilly, que conseguiu já de cara uma pontuação elevada. Assim que acabou a primeira rodada, a gêmea estava em primeiro lugar, seguida de um empate entre Marcos, Marinalva e Vivian e, por fim, Ieda na lanterna.

Quando o programa foi para o intervalo comercial, Marinalva e Emilly tiveram uma pequena troca de farpas. A paratleta queria tentar sair para o jardim pra ver se conseguia ver seu filho, e a gêmea falou que era melhor não tentar. Marinalva desobedeceu e mandou um grito por uma fresta, e depois reclamou da sister sempre podando ela.

Ao final da terceira rodada, se classificaram Emilly, Marcos e Marinalva, e somente eles poderão participar da prova de resistência que será realizada na sexta-feira.