Após 3 dias de muro, brothers já negociam tráfico de bronzeador

No começo da tarde desta quinta-feira, a sub-secretária de estado do lado mexicano Marinalva decidiu retomar as relações com o lado americano da casa. A conversa foi com o diplomata Rômulo, e eles papearam um pouco sobre os últimos acontecimentos.

Em primeiro lugar, Marinalva perguntou se Pedro havia sido realmente eliminado, e o diplomata confirmou. Rômulo então comentou que eles ficaram sabendo sobre a Emilly através de uma fresta, mas que a confirmação veio só quando ela e Marcos quebraram o pau na academia.

Marinalva, que não é boba nem nada, contou como eram as instalações no lado mexicano, revelou que não havia máquina de lavar e comentou como quem não quer nada que faltava também bronzeador e protetor solar daquele lado da casa. Como todo bom diplomata, Rômulo propôs que eles fizessem uma troca de mercadorias.

“Eu não vou trocar coisas por cigarro!”, gritou Marinalva provavelmente se sentindo como uma figurante de Orange is the New Black.