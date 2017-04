Após barraco ao vivo, Ilmar é acolhido pelo trio de mulheres

Normalmente a casa pega fogo após o Jogo da Discórdia, mas como dessa vez o barraco foi intenso e ao vivo, com mediação de um Tiago Leifert desesperado, o pessoal passou a madrugada um pouco mais calmo na casa do Big Brother Brasil.

Emilly e Marcos seguiram para o quarto do líder e o trio composto por Ieda, Vivian e Marinalva ficou no jardim conversando ora sobre trivialidades e ora sobre o casal mais detestado da casa. Mas e onde estava Ilmar?

Após a exposição pública de um episódio financeiro envolvendo seu filho e de sua quase desistência ao vivo, Mamão ficou o tempo inteiro deitado no quarto preto tentando se acalmar e chorando muito. No meio da madrugada, Marinalva foi até lá o chamar para conversar com as mulheres no jardim, e ele agradeceu o convite.

Depois de um tempo, Ilmar foi ficar com suas antigas adversárias na casa e todo mundo passou a noite desabafando sobre a situação pesada que se tornou a casa do BBB17.