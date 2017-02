Após indireta de Leifert, casal Emilly e Marcos se beija no BBB17

Aparentemente a cutucada que Tiago Leifert deu ontem à noite para toda a casa do Big Brother Brasil surtiu algum efeito, porque a festa da madrugada rendeu um dos momentos mais esperados do programa: o beijo entre Emilly e Marcos.

Claro que a coisa não foi perfeita, porque no começo da festa rolou uma discussãozinha entre a gêmea e o cirurgião porque ele foi pegar bebida e não pegou pra ela. Depois dessa rusga entre os dois, apartada pelos companheiros de confinamento, eles foram se acertando e Emilly permitiu um beijo sem ser com a boca tampada como vinha fazendo antes.

E… olha… precisamos confessar que foi um senhor beijo, daqueles de tirar o fôlego. Os dois ficaram dentro de um dos iglus da festa, em meio a várias almofadas com o logo do patrocinador (que deve ficar bem contente com o product placement nem um pouco discreto) se beijando, e se beijando, e se beijando.

Depois do momentos de carinho no iglu, o recém-formado casal aproveitou uma comemoração na piscina para se beijar por lá. Consequentemente o resto da casa viu o Emilly e Marcos e a comemoração foi unânime, com um coro puxado por Manoel: