Aposentada do BBB17 se machuca e é atendida pela Produção

Um pequeno acidente deixou todos os participantes do Big Brother Brasil preocupados nessa manhã de domingo (05). Roberta, Emilly e Ieda saíram do quarto do líder e foram até a casa, mas no caminho a aposentada tropeçou, caiu e machucou o rosto.

Todos os participantes correram para ajudar Ieda, que levou a mão ao rosto por conta da dor. O primeiro atendimento foi feito por Marcos, que é cirurgião. Com a ajuda de outros participantes, Ieda foi levada até o confessionário para que a equipe da produção pudesse tratá-la.

Após o atendimento, Ieda retornou à casa e foi muito bem cuidada por Pedro e Emilly. Os brothers colocaram a aposentada deitada bem confortável no sofá e o jornalista gamer fez muito cafuné em Ieda.

Por causa do estado de Ieda, ainda é uma incógnita se ela participará da prova da comida que deve ser realizada hoje.