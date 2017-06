‘Arrasando’: no JN, Bonner elogia estreia de Maju no Jornal Hoje

“Causando, arrasando!” Foi assim que William Bonner, o experiente apresentador e editor-chefe do Jornal Nacional descreveu a estreia da jornalista Maju Coutinho à frente do Jornal Hoje. Maju assumiu a bancada no último sábado (10), e irá apresentar o vespertino eventualmente, como plantonista, substituindo os titulares Sandra Annenberg e Evaristo Costa quando necessário.

Maju apresentou a previsão do tempo do Jornal Nacional, como de costume, e então, ao terminar, Bonner a surpreendeu:

“Renata Vasconcellos hoje teve um contratempo, não pôde estar conosco, mas a Ana Paula, que nos acompanha aqui, me autoriza a cumprimentá-la pela sua estreia como substituta dos colegas Sandra Annenberg e Evaristo Costa na bancada do Jornal Hoje. Aconteceu no último sábado, sucesso. Maju causando, arrasando nas redes sociais, Maju! Parabéns!”

Maju, levemente envergonhada, respondeu: “Obrigada! Eu gostei, viu? Para a estreia foi bom. Tem coisa ainda para ajustar, mas a gente vai praticando”. E Bonner replicou: “Aaaah, modesta”.

O elogio de Bonner faz todo o sentido: a estreia de Maju na bancada foi comemorada nas redes sociais!

POR ENQUANTO APRESENTANDO O JORNAL HOJE FUTURAMENTE "DONA DA GLOBO " MAJU é LINDAAAA pic.twitter.com/nespjBDmP1 — FLOR 🌼 DO FLA❤ (@iasmin_do_fla) June 10, 2017

Eu esperando o #JornalHoje começar com a apresentação da Maju Coutinho @majucoutinho pic.twitter.com/i5nchR0nmA — Lucas Bastos (@BastosMalan) June 10, 2017

Maria Julia Coutinho a Maju na bancada do Jornal Hoje… É para glorificar de pé pic.twitter.com/BQaXB3k4Hy — Ricardo (@moreiratwd) June 10, 2017

Maju no Jornal Hoje! Gente grande 😘

Coisas assim me dão orgulho! pic.twitter.com/i6eUSpLgk0 — Mad Queen (@cersei_got) June 10, 2017

Vale lembrar que em 2015, quando Maju estava há pouco tempo no cargo de “garota do tempo” do Jornal Nacional, ela foi vítima de ataques racistas na internet, o que causou revolta entre os colegas e a audiência. Pouco tempo depois, ela mostra que tem talento à beça para ir alcançando postos de cada vez mais destaque. Causou e arrasou, Maju!