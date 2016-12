As 10 melhores fotos de 2016 no mundo do entretenimento

Parece que 2016 foi um ano mais longo do que o normal, não? Dá a impressão que já faz uns bons anos que Leonardo diCaprio ganhou o Oscar, mas na verdade foi em 28 de fevereiro! Ainda bem que temos as fotos para nos ajudarem a lembrar de tudo o que aconteceu.

O diretor de entretenimento da Getty Images, um dos maiores fornecedores de fotografia do mundo, selecionou as 10 melhores fotos do ano quando o assunto era cultura e diversão. Vamos relembrar?