As 15 melhores séries de 2016

O ano foi recheado de boas estreias, tanto na Netflix quanto na televisão. Títulos de mistério, drama, comédia, antologia e até mesmo um musical marcaram o ano em que o lema de ficar em casa vendo séries se tornou uma verdade absoluta.

1. The OA

A recém estreada série da Netflix chegou causando um misto de dúvida e encantamento, fazendo os usuários mais aficionados do streaming se perguntar se seria um novo “Stranger Things” que vinha por aí.

Em uma mistura de ficção científica, drama e bastante mistério, os longos episódios conquistaram um espaço na lista concorrida de quem gosta de séries. Atores não tão famosos no circuito hollywoodiano, como a protagonista Brit Marling – que, diga-se de passagem é uma produtora, diretora e roteirista f*da – e Patrick Gibson tornam tudo mais interessante com o passar das pistas. Vamos esperar pelas novas temporadas ansiosamente!

2. The Crown

Antes de estrear, o posto de série mais cara já produzida pela Netflix era da também incrível Marco Polo. E vamos combinar: se você já assistiu The Crown, sabe que cada centavo investido valeu muito a pena!

Para contar a trajetória da jovem rainha Elizabeth II, é preciso passar por toda sua vida. A atriz Claire Foy é uma verdadeira pérola na trama, interpretando maravilhosamente bem a mulher poderosa que foi rainha da Inglaterra lá em 1947. Uma pena que a gente só vá curtir um pouquinho mais dela: ela revelou que todo o elenco será substituído na terceira temporada, para acompanhar a mudança dos anos.

3. Stranger Things

Se não bastasse ter o time mirim adorável de Millie Bobby-Brown, Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp, essa série baseada nos anos 80 trouxe uma outra ~obsessão~ nossa: Winona Ryder.

Com um mix de ficção científica, terror e suspense, Stranger Things ganhou teorias ao melhor estilo Game Of Thrones de ser, Wino foi indicada ao Globo de Ouro após 22 anos e a gente mal consegue esperar pelos novos mistérios da segunda temporada – que já foi confirmada!

4. Westworld

Depois do sucesso estrondoso de Game Of Thrones, a HBO lançou em outubro de 2016 seu mais novo sucesso (inclusive de downloads ilegais): Westworld. É uma história sobre consciência artificial, desejos, morais, ficção científica e a evolução do pecado.

Se você ainda não viu e está procurando por bons motivos, no elenco da série estão Rodrigo Santoro, Anthony Hopkins, Evan Rachel Wood e James Marsden.

5. Game Of Thrones

Em sua sexta temporada, seria surpreendente que uma das maiores séries da atualidade não entrasse na lista. Um dos principais motivos para estar aqui é que – além da equipe do MdeMulher ser bem fã, claramente – é que essa foi a temporada que atou e desatou todos os nós do cerne da história.

Para não estragar nada de quem não terminou (ou quer começar antes da sétima), vamos dizer apenas que muita coisa fez sentido. E só nos deixou ainda mais ansiosas para ver o que vai rolar em 2017 com os personagens que sobraram – brincadeirinha!

6. Black Mirror

A terceira temporada dessa grande série – antes produzida pelo canal britânico Channel 4 – chegou no streaming como um estouro. Deixou milhões de pessoas falando sobre seus episódios ~levemente~ perturbadores durante semanas, pensando em como a tecnologia afeta nossa vida.

O lado bom é que você pode assistir qualquer episódio de qualquer temporada sem grandes danos colaterais: cada um conta uma história diferente, não relacionada com a anterior nem posterior, com outros personagens e em outro momento. Vale a pena conferir, no mínimo, a performance brilhante de Bryce Dallas!

7. American Crime Story: People vs OJ Simpson

Em setembro de 2016, a série do renomado roteirista de American Horror Story chamou a atenção do mundo por ter conquistado nada menos que cinco prêmios no Emmy, logo em sua estreia.

A trama segue a mesma linha das outras escritas por Ryan Murphy – ou seja, é uma antologia -, e em sua primeira temporada trouxe o caso do jogador O.J. Simpson e o assassinato de sua esposa em 1994. E a continuação da série vem com mais bafo: será sobre o assassinato de Gianni Versace.

8. The Get Down

É difícil escolher um motivo apenas para amar The Get Down: são os figurinos impecáveis, o mesmo criador de Moulin Rouge assinando a série – aliás, a primeira musical da Netflix -, o fato de ser sobre a história do hip hop e a cultura negra nos EUA, a trilha sonora… São muitas qualidades em uma temporada só!

Mas, se a gente puder te dar uma dica, não deixe de conferir. Para os amantes de música é uma história bem interessante sobre o todo-poderoso-ano-de-1977-em-Nova-York.

9. Gilmore Girls

Quase que não aguentamos esperar até novembro, no Dia de Ação de Graças, a estreia do tão esperado revival de uma das séries que mais amávamos nos anos 90. Mas o dia finalmente chegou e, com ele, muita coisa boa para relembrar!

Foi tudo muito lindo, intenso e longo (ou nem tanto, para as verdadeiras fãs). Pudemos nos deliciar com as mulheres Gilmore e suas novas trajetórias, com os personagens favoritos e quatro palavrinhas finais que mudaram o rumo das nossas vidas.

10. 3%

2016 foi, também, o ano de estreia da primeira produção nacional da Netflix, 3%. Chegou com os oito episódios disponíveis, sobre uma sociedade extremamente desigual e que ~só a meritocracia salva~. Parece familiar?

Grandes nomes como João Miguel, Bianca Comparato, Zezé Motta e Viviane Porto fazem parte do elenco, que, aliás, é um bom exemplo de representatividade na hora de produzir séries.

11. Divorce

Quem é fã de Sarah Jessica Parker vai se deliciar em ver a musa de volta à telinha, na nova série da HBO. E não é preciso sofrer achando que é uma versão ~mudada~ de Carrie Bradshaw, não.

Apesar de Sex And The City ser um marco na história televisiva, pouco tem a ver com Divorce. É uma série sóbria e madura sobre uma mulher no auge de seus 50 anos, que decide se divorciar do marido por não amá-lo mais.

12. Liberdade de Gênero

Se você sempre está oscilando entre a Netflix e a HBO, por exemplo, pode ter perdido a grande estreia que foi Liberdade de Gênero, no GNT. É a primeira produção nacional que discute a transgeneridade e a compreensão do que significa gênero na sociedade brasileira atualmente.

A trajetória da aceitação, do preconceito, da compreensão e da liberdade de pessoas trans são contadas em episódios documentais, que contam como nomes como Liniker, Letícia Lanz, Carol Marra, a vlogger Mandy Candy e a modelo do desfile de Ronaldo Fraga, Glamour Garcia.

13. Insecure

Você já assistiu Girls? Ou já é fã da série de Lena Dunham? Então, aposte em Issa Rae, a sua mais nova musa da HBO. Bem como Lena, Issa é escritora, atriz e cocriadora da série, apesar de não ser tão conhecida no Brasil.

Com aquele toque de humor ácido que amamos, Insecure traz debates raciais e feministas, além de questionar o que é que a gente está fazendo nessa vida – e não é estar a passeio, com certeza.

14. This Is Us

Sabe por que você já deveria ter assistido This Is Us, a série americana da NBC? Porque Milo Ventimiglia aparece dando o ar da graça de suas nádegas logo no trailer. Sério.

Claro que, além desse fator interessante, há a poderosa participação de Chrissy Metz, abordando o que significa ser uma mulher gorda em uma sociedade absolutamente gordofóbica. Para entrar na lista das favoritas em 2017 .

15. The Americans

Ela começou lá em 2013, exibida pelo FX, criada por um ex-agente da CIA. A trama de espionagem ambientada na época da Guerra Fria, é uma das mais aclamadas pela crítica mundial.

Apesar de a terceira temporada nem ter estreado por aqui e já ter acabado nos EUA, a gente pode ficar bem contente que a quarta não só foi confirmada, como já está sendo gravada.