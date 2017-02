As estreias da Netflix em fevereiro estão incríveis

Com um calendário de estreias mais enxuto, as grandes apostas da Netflix para o mês de fevereiro são as produções originais, “I Don’t Feel at Home in This World Anymore”, filme estrelado por Elijah Wood, e “Santa Clarita Diet”, série de zumbis protagonizada por Drew Barrymore.

Vale também conferir os sucessos de bilheteria “Histórias Cruzadas” e “Thor: O Mundo Sombrio” e os consagrados pela crítica, “A Teoria de Tudo” e “A Arvore da Vida”, além da antologia “American Crime Story: O Povo Contra O. J. Simpson”.

Abaixo, confira as principais novidades!

Filmes

“A Teoria de Tudo” – estreia dia 14

“A Árvore da Vida” – estreia dia 10

“Os Mercenários” – estreia dia 01

“Histórias Cruzadas” – estreia dia 01

“Thor: O Mundo Sombrio” – estreia dia 01

“O Casamento do Ano” – estreia dia 01

“Sonhos Imperiais” – estreia dia 03

“Um Homem de Sorte” – estreia dia 20

“Decisão de Risco” – estreia dia 07

“I Don’t Feel at Home in This World Anymore” – estreia dia 24

Séries

“Santa Clarita Diet” – Temporada 1 – estreia dia 03

“American Crime Story: O Povo Contra O. J. Simpson” – Temporada 1 – estreia dia 02

“Supernatural” – Temporada 11 – estreia dia 15

“Billions” – Temporada 2 – estreia dia 20

“The Sound of Your Heart” – Temporada 3 – estreia dia 24

Documentários

“Cobain: Montage of Heck” – estreia dia 01

“Chef’s Table” – Temporada 3 – estreia dia 01

“The Art of Business” – estreia dia 01

“Trevor Noah: Afraid of the Dark” – estreia dia 21