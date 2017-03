As maiores vencedoras do Big Brother Brasil

Nesse Dia Internacional das Mulher, que tal relembrar as grandes vencedoras nessas 17 edições de Big Brother Brasil? Separamos 12 ex-participantes que se mostraram muito campeãs, seja ganhando ou programa ou fazendo bonito aqui fora.

Juliana Alves (BBB3)

Hoje atriz com várias novelas no currículo (Já fez Caminho das Índias, Cheias de Charme e atualmente está em Sol Nascente), Juliana Alves usou sua participação na terceira edição do reality para colher muitos frutos anos depois.

Sabrina Sato (BBB3)

Um dos primeiros exemplos de ex-bbb que conseguiu se livrar da alcunha que persegue a muitos. Durante muitos anos Sabrina Sato esteve no elenco do Pânico na TV e atualmente tem seu próprio programa de auditório na RecordTV.

Cida (BBB4)

Cida foi a primeira vencedora mulher do Big Brother Brasil. Foi parar no programa graças a um sorteio e conseguiu o primeiro lugar graças à sua personalidade única.

Grazi Massafera (BBB5)

Grazi ficou em segundo lugar no BBB5 e logo depois engatou na carreira de atriz. Foi muito criticada, sofria bullying pelos corredores do Projac e deu a volta por cima: concorreu ao Emmy Internacional pelo seu papel de drogada na novela Verdades Secretas e atualmente é um dos destaques de A Lei do Amor.

Mara (BBB6)

A baiana Mara foi comendo pelas beiradas e foi a grande vencedora do Big Brother Brasil 6, disputando a final com a modelo Mariana Felício e o professor Rafael. Com o prêmio, realizou o sonho de construir uma pousada e vive muito feliz atualmente.

Íris Stefanelli (BBB7)

Também conhecida como Siri, foi um dos affairs do vencedor Diego Alemão na casa. Após sua saída, foi contratada pela RedeTV e mostra muito talento e irreverência como repórter e apresentadora do TV Fama.

Maria Melilo (BBB11)

Depois de um grande período sem uma mulher vencer o BBB, Maria se sagrou a campeã da 11ª edição. Forte, não se abalou com as ofensas e saiu com o dinheiro do prêmio. Depois da casa, demonstrou força novamente ao enfrentar um câncer no fígado.

Fernanda Keulla (BBB13)

Fernanda foi a vencedora do BBB13 e uma das que mais se divertiu: se jogou na casa, teve um relacionamento, curtiu muito as festas e foi recompensada com o prêmio de um milhão e meio.

Clara Aguilar (BBB14)

Em um país tão conservador e hipócrita como o Brasil, quem diria que uma stripper ganharia uma simpatia tão grande. Clara pode não ter ganhado, mas mostrou sua força na Internet que repercutiu até nas edições posteriores: era só sua fanbase votar num paredão que a pessoa era eliminada.

Vanessa (BBB14)

Vanessa foi a grande vencedora do BBB14 foi autêntica na casa e ganhou o prêmio final, e nem mesmo seu relacionamento lésbico a atrapalhou com o público conservador aqui de fora.

Ana Paula (BBB16)

A maior estrela da edição passada do Big Brother Brasil foi Ana Paula Renault. A loira foi na casa para causar e nos divertir com seu jeito sincero e delicioso de assistir. Seus barracos ficaram na história do programa e ela só não ganhou porque foi expulsa por agressão. Aqui fora, mantém sua fiel base de fãs.

Munik (BBB16)

A adorável Pequi passou o BBB16 próxima de Ana Paula, mas distante em questão de personalidade. Era mais quieta, mais centrada, mas igualmente sincera e forte. Resultado? Levou o prêmio final e foi mais uma na lista das grandes vencedoras do Big Brother Brasil.