As mulheres do BBB17 retratadas como se fossem princesas Disney

Se tem dois assuntos que gostamos muito é de filmes da Disney e de Big Brother Brasil. Por causa disso, não é incomum que esses dois gostos se misturem e a gente comece a pensar qual princesa Disney é mais parecida como cada uma das sisters do BBB17. Ok, pode ser que só a gente que tenha pensado nisso, mas estamos aqui para mostrar qual princesa seria cada uma das participantes do Big Brother Brasil:

Ieda como Elsa (Frozen)

Ieda seria a mais velha das princesas Disney, a Elsa de Frozen. Assim como a loira que canta Let It Go num castelo de gelo, a aposentada do Big Brother Brasil também se sente meio isolada e distante dos outros.

Roberta como Tiana (A Princesa e o Sapo)

A Mulher-Meme do BBB17 é muito consciente de seu papel na televisão e tem como objetivo ser uma das poucas negras a chegarem à final do programa. Nada melhor do que ela ser Tiana de A Princesa e o Sapo, a primeira princesa negra criada pela Disney.

Marinalva como Pocahontas (Pocahontas)

Sábia, severa e com a habilidade de colorir com as cores do vento, Marinalva seria a grande heroína do filme Pocahontas, só que sem precisar enfrentar um navio britânico e conversar com uma árvore.

Princesinha do BBB17, Emilly se assemelha muito à Ariel de A Pequena Sereia: nova, impulsiva e acaba prejudicando as pessoas ao seu redor sem querer por causa de seu jeitinho. Ah, e precisa estar sempre acompanhada de alguém mais experiente para evitar que apronte mais (pode ser ou o Marcos ou o Sebastião).

Gabriela Flor como Moana (Moana)

Forte, decidida e quebrando padrões por onde passa, Gabriela Flor é praticamente a Moana. Infelizmente ela saiu da competição antes de poder ter sua jornada para trazer a paz ao oceano.

Mayara como Branca de Neve (Branca de Neve e os Sete Anões)

A eliminada Mayara tem seu lado doce e meigo de quem conversa com passarinhos pela manhã, mas tem algo que estará sempre ao seu redor. Não, não estou falando dos sete anões, e sim dos sete votos que tomou no Paredão.

Como o próprio nome já diz, Vivian só poderia ser a Bela de A Bela e a Fera. As duas amam a cor amarela, são estudadas e fazem muitas loucuras quando amam.

Elis como Merida (Valente)

Longe de ser a princesinha que precisa ser cuidada, a agente do caos Elis está lá para usar sua valentia para botar fogo no parquinho.