Ashton Kutcher se emociona ao falar sobre abuso sexual infantil

Na última quarta-feira (15), o ator Ashton Kutcher fez um discurso emocionante na Comissão de Relações Exteriores do Senado norte-americano, em Washington, pedindo atenção ao abuso sexual infantil. Junto da ex-mulher, Demi Moore, ele é diretor da empresa Thorn, que, por meio da tecnologia, ajuda a identificar tanto as vítimas quanto os abusadores nesse tipo de crime.

Em seu perfil oficial no Facebook, Kutcher compartilhou o vídeo com o depoimento completo. “Já estive em incursões com o FBI e lá eu vi coisas que nenhuma pessoa deveria ver. Eu vi um vídeo em que uma criança da idade da minha filha era estuprada por um homem americano”, ele conta.

Visivelmente emocionado, o ator conta ainda que, após ver essa cena, por muitas noites se lembrou daquela menininha antes de dormir. “Eu pensava que, se construísse a coisa certa, nós poderíamos salvá-la”, diz.

O vídeo também traz dados alarmantes, como o fato de que, hoje em dia, a escravidão e o tráfico de pessoas afeta mais 27 milhões de pessoa ao redor do mundo.

“A felicidade não pode ser entregue a um homem”, diz, dirigindo-se aos senadores. “Ela deve ser conquistada, através da generosidade e do propósito. Mas o direito de conquistá-la é um direito de todo mundo. E eu imploro para vocês: se vocês derem às pessoas o direito de conquistá-la, o que vocês poderão receber de volta é a sua própria felicidade”.

A empresa de Kutcher e Moore, Thorn, constrói softwares que ajudam na luta contra o abuso sexual infantil e também o tráfico humano. “Esse é o meu trabalho diário e eu vou continuar a fazê-lo”, declara.

Atualmente, o ator é casado com Mila Kunis. O casal tem dois filhos pequenos: Wyatt Isabelle Kutcher, de dois anos, e Dimitri Portwood Kutcher, de cerca de dois meses.