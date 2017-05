Tom Holland se fantasiou de Rihanna, dublou ‘Umbrella’ e lacrou

OMG! Tom Holland, 20, estrela do filme “Homem-Aranha: De Volta ao Lar”, foi um dos convidados do “Lip Sync Battle“, aquele programa da TV norte-americana inspirado em “Rupaul’s Drag Race” que coloca os famosos para dublarem clipes e apresentações, do último do domingo, 7.

E, nossa, ele simplesmente lacrou.

Leia Mais: ‘Umbrella’, hit que tornou Rihanna diva, faz 10 anos

Sério, ele começa “cantando” uma versão comportada de “Singing in the Rain”, do Frank Sinatra, para, rapidamente, trocar o terno por um look completamente Rihanna: short de couro, peruca chanel e meia calça poderosa.

No palco, ele entregou uma versão sensacional de “Umbrella”, um dos primeiros hits da cantora.

E o melhor nem é isso: o garoto, que já protagonizou o musical “Billy Elliot”, realmente sabe dançar e deixou todo mundo ba-ban-do com movimentos como este:

E esse:

Zendaya, que também participa do filme e, anteriormente no programa, havia feito uma performance de “24k Magic”, do Bruno Mars, também ficou cho-ca-da:

Assista ao vídeo e olho no talento dele: