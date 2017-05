Atenção: essas 28 séries foram canceladas este ano

Assim como nós, meros mortais, fazemos todo réveillon, todo ano as emissoras de TV norte-americanas precisam escolher o que vão manter e o que vão descartar em suas vida. A diferença? As decisões delas têm a ver com nada mais nada menos que as nossas adoradas séries.

Em 2017, a lista oficial do que vai e do que fica nas produções televisivas do país já está prontíssima – e promete deixar desesperados os fãs de vários programas. Isso porque 28 séries (sim, isso mesmo, 28!) foram canceladas.

Será que a sua ~queridinha~ está aqui embaixo? Fica esperta!

1. The Get Down

Acaba de ser confirmado: a produção mais cara entre os originais da Netflix foi oficialmente cancelada.

2. Secrets and Lies

A série só teve duas temporadas no canal ABC.

3. Chicago Justice

Mesmo tendo o eterno Chandler Bing, Matthew Perry, no elenco, a série foi cancelada depois de uma só temporada! Triste, né?

4. Criminal Minds: Beyond Borders

Infelizmente, o programa nunca fez tanto sucesso quanto o “Criminal Minds” oficial. Ele vai ser cancelado depois de só duas temporadas.

5. The Great Indoors

A comédia também só teve uma temporada – e, olha, não fez muito sucesso, não…

6. The Blacklist: Redemption

Mais uma série que foi descartada depois da primeira temporada.

7. Dr. Ken

Foram duas as temporadas dessa comédia da ABC.

9. Last Man Standing

Essa comédia conseguiu (pelo menos!) sobreviver durante seis temporadas – mas, agora, chegou a hora da despedida.

10. No Tomorrow

(Não tem como não fazer essa piada:) Parece que essa série não vai ter um amanhã…

11. Powerless

Com a maravilhosa Vanessa Hudgens no elenco, a série mesmo assim não conseguiu cativar os espectadores.

12. Conviction

A ABC também resolveu cancelar este seriado muito cedo, quando os episódios da primeira temporada ainda estavam no ar.

13. Man Seeking Woman

Serão só 3, mesmo, as temporadas desta comédia da FXX.

14. Girl Meets World

A série ~jovem~ do Disney Channel teve três temporadas, mas não vai continuar.

15. Time After Time

Pode até parecer uma referência à Cyndi Lauper, mas essa série era na verdade sobre viagem no tempo!

16. Sweet/Vicious

Também foi cancelada logo após a primeira temporada esta série da MTV.

17. Doubt

É tristíssimo, porque essa foi a primeira série da TV aberta americana com uma personagem principal abertamente trans e interpretada por uma atriz trans, Laverne Cox. “Doubt” também contava com Katherine Heigl no elenco, mas foi cancelada depois de só dois episódios! Dá para acreditar?

18. Pitch

Este drama sobre o mundo do baseball só teve uma temporada com 10 episódios.

19. Frequency

A série também só sobreviveu por uma temporada no The CW.

20. Scream Queens

Depois de só duas temporadas, a série de Ryan Murphy já será cancelada. Sim, foi divertido – mas parece que eles tiveram dificuldade de fisgar o público.

21. Rosewood

Esta série transitou muito pela agenda da Fox: já passou nas quartas, quintas e sextas-feiras. Em nenhum horário, porém, ela fez sucesso o suficiente para garantir uma terceira temporada.

22. Sleepy Hollow

Essa série fantástica tinha, sim, muitos fãs – mas foi cancelada depois de sua quarta temporada.

23. APB

A decisão de acabar com a série também aconteceu muito cedo, depois de uma única temporada.

24. Making History

O programa, evidentemente com temática histórica, tinha Leighton Meester, a Blair de Gossip Girl, no elenco – e foi cancelado pela Fox após uma só temporada.

25. American Crime

A série da ABC chegou a ter três temporadas – mas agora vai chegar ao fim.

26. 2 Broke Girls

A série estrelada por Kat Dennings e Beth Behrs teve seis temporadas ao todo.

27. The Catch

A ABC vai cancelar esta série após sua segunda temporada.

28. The Real O’Neals

A série também teve só duas temporadas, na ABC.