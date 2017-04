Atriz de ‘13 Reasons Why’ protesta contra whitewashing

Foi-se o tempo em que o whitewashing (escalar atores e atrizes brancos para interpretar personagens de outras etnias) era visto como pouca coisa, na base do “ah, deixa pra lá”. Cada vez mais, público e artistas prestam atenção a esses erros de casting e reclamam mesmo.

O protesto recente mais contundente é de Michele Selene Ang, uma das estrelas da série 13 Reasons Why (Netflix). Em um post no Instagram, ela aparece séria, prendendo os cabelos em um camarim, com uma camiseta em que se lê “Scarlett & Emma & Tilda & Matt.”. Na legenda, a atriz explica por uma hashtag: #AsianAF (ou “Asian As Fuck” – asiáticos pra car****, em tradução livre).

#AsianAF #ScarJoPresents DM @willchoi if you want one, stay woke 🌊 A post shared by MICHELE SELENE (@micheleseleneang) on Feb 26, 2017 at 4:26pm PST

Os nomes se referem a Scarlett Johansson, personagem principal da adaptação para os cinemas do mangá japonês A Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell, Emma Watson, que viveu uma havaiana de ascendência asiática em Sob o Mesmo Céu, Tilda Swinton, a intérprete do Ancião de Doutor Estranho – um homem asiático nos quadrinhos –, e Matt Damon, o protagonista que deveria ser chinês em A Grande Muralha.

Michele deixou na legenda o link para a página do criador da camiseta, Will Choi.